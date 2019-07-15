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Денисова организовала встречу главреда "Эха Москвы" с Вышинским в СИЗО

Встреча состоялась 10 июля.

Денисова организовала встречу главреда "Эха Москвы" с Вышинским в СИЗО
Фото: Макс Требухов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова организовала встречу главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова с главредом "РИА Новости" Кириллом Вышинским в Киевском следственном изоляторе. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников в пенитенциарной системе.

Встреча состоялась 10 июля около 14 часов на основании письменного поручения, которое Денисова показала работникам Киевского следственного изолятора, не позволив снять с него копию. Так же не были предоставлены личные документы Венедиктова.

По словам собеседника, Денисова требовала, чтобы Вышинского привели в отдельное помещение, после чего оставила Венедиктова и Вышинского наедине примерно на 20 минут.

В комментарии LB.ua Людмила Денисова сказала, что встреча состоялась "на основании Закона "Об Уполномоченном Верховной Рады..." О деталях встречи не сообщила.

Напомним, уполномоченный по правам человека, в частности, имеет право проходить в любое заведение содержания задержанных, заключенных.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "гсударственная измена".

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

Подольский районный суд Киева сегодня рассмотрит продление меры пресечения для Вышинского.

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