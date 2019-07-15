Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Крупнейший в России биатлонный центр лишили лицензии из-за запрета на стрельбища в черте города
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
В Азербайджане упала ветвь 500-летнего дерева и придавила 19 человек
В Азербайджане упала ветвь 500-летнего дерева и придавила 19 человек
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
Тимошенко: "Ощадбанк нагло переписывается в частное акционерное общество"
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Марса
ГлавнаяПолитика

​​Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать из страны

Решение было принято на прошлой неделе.

​​Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать из страны
Юрий Аллеров
Фото: Lb.ua

Соломенский районный суд разрешил выезжать за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, такое решение было принято на прошлой неделе.

Суд снял с Аллерова ограничение не отлучаться с места жительства без разрешения. При этом, суд продлил обязанность Аллерова являться по первому требованию суда, прокурора и следователя и воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде - за 2 миллиона гривен.

21 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него 4,8 млн гривен залога.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также