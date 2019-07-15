​​Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать из страны

Соломенский районный суд разрешил выезжать за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, такое решение было принято на прошлой неделе.

Суд снял с Аллерова ограничение не отлучаться с места жительства без разрешения. При этом, суд продлил обязанность Аллерова являться по первому требованию суда, прокурора и следователя и воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде - за 2 миллиона гривен.

21 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него 4,8 млн гривен залога.