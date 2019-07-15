Зеленский и Лукашенко встретятся в октябре в Житомире

Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению президента Украины Владимир Зеленского в октябре примет участие во втором Форуме регионов, который состоится в Житомире.

Об этом сообщил посол Беларуси Игорь Сокол, пишет "Белта".

"Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш Президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - заявил посол.

Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Александр Лукашенко приглашал Владимира Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в этом году в Беларуси, однако президент Украины отказался от этого приглашения.