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СБУ объявила в розыск российского следователя по делу политзаключенного Гриба

Карпенюк причастен к похищению, задержанию и аресту украинца.

СБУ объявила в розыск российского следователя по делу политзаключенного Гриба
Фото: Радио Свобода

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело арестованного в РФ украинца Павла Гриба. Карточка Карпенюка появилась в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Указано, что Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года. Ему заочно предъявлено подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Напомним, по данным СМИ, старший следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю Карпенюк причастен к похищению в Беларуси, задержанию и аресту в украинца Гриба.

Гриба похитили в Гомеле 24 августа 2017 года. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы по обвинению в содействии терроризму.

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Источник: "Украинские новости"
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