СБУ расследует обстрел телеканала 112 по статье о терроризме

Ночной обстрел здания телеканала "112-Украина" расследует Служба безопасности Украины по статье о терроризме. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

По факту обстрела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.

Тем временем телеканал обнародовал видео с камер наблюдения, на котором заснят момент взрыва.

Напомним, сегодня около 4 утра в здание телеканала "112-Украина" выстрелили из гранатомета. На месте происшествия обнаружили тубус, его отправили на экспертизу. В результате взрыва пострадавших нет. Народный депутат Владимир Арьев обратил внимание, что на гранатомете, из которого стреляли, указан такой же номер партии, как на гранатометах, которые в 2015 году были найдены в тайнике "ДНР" у Артемовска.