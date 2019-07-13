В столице объявили операцию по задержанию стрелка.

Фото: 112.ua

В Киеве в здание телеканала "112-Украина" на улице Дегтяревской в ночь на 13 июля выстрелили из гранатомета. Об этом информируют в Нацполиции.

В 3.40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв. На место выехали следователи, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы ", - сообщили правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате инцидента люди не пострадали, повредилась вывеска телеканала.

Фото: kiev.informator.ua

В столице ввели специальную полицейскую операцию по задержанию стрелка.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Напомним, вчера сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг пропагандистского фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine), показ которого анонсировал телеканал "112 Украина". Героями фильма, который Мининформполитики считает угрозой информационной безопасности Украины, являются, в частности, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.

Информационным телеканалом "112 Украина", а также каналами "NewsOne" и "ZIK" владеет соратник Медведчука Тарас Козак.

На прошлой неделе "NewsOne" анонсировал проведение совместного телемарафона "Надо поговорить" с пропагандистским государственным телеканалом "Россия-1". Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

В Нацсовете по телевидению пообещали провести внеплановую проверку "NewsOne", а затем, возможно, обратится в суд об аннулировании лицензии телеканала.

Также Нацсовет намерен обратиться в АМКУ в связи с созданием холдинга из телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".