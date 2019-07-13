В воскресенье в Киеве днем кратковременный дождь, до +24 градусов

14 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.