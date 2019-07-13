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В воскресенье в Киеве днем кратковременный дождь, до +24 градусов

Температура ночью до +13 градусов.

В воскресенье в Киеве днем кратковременный дождь, до +24 градусов
Фото: tov-tob.livejournal.com

14 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +20...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.13 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+24 градуса, вблизи Одессы и Приморского +18 градусов, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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