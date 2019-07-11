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В пятницу в Киеве сохранится прохладная погода, возможны дожди

Ночью температура упадет до +11.

В пятницу в Киеве сохранится прохладная погода, возможны дожди
Фото: EPA/UPG

12 июля в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

11 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в районе Одессы и Приморского +17…+19 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

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