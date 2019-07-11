На шахте им. Сташкова в Днепропетровской области при пожаре пострадали 6 горняков

На момент аварии под землей находились 329 шахтеров, все подняты на поверхность.

На шахте им. Сташкова ("Павлоградуголь") в Днепропетровской области почти сутки длится тушение подземного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Возгорание произошло в среду, 10 июля, около 11 часов утра. В результате короткого замыкания силового кабеля загорелись деревянные элементы крепления бортового штрека на горизонте 350 м.

В результате пожара 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу. На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Все подняты на поверхность.

По состоянию на 7 часов утра четверга, 11 июля, силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек для изоляции аварийного участка.

Напомним, в конце июня в Донецкой области горняки шахты "Южнодонбасская №1" перекрывали дороги из-за задолженности по зарплате.