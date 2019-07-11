Оперативники уголовного розыска Национальной полиции задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что 47-летний гражданин Турции обвиняется в участии в преступной организации и убийстве профессора одного из университетов. На родине ему грозит пожизненное заключение.

Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на арест мужчины. В начале июля он был объявлен в международный розыск.

Оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции задержали разыскиваемого на территории Голосеевского района Киева.

На данный момент решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.

Ранее СБУ задержала иностранца, причастного к ИГИЛ, с украинским биометрическим паспортом.