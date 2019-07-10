10 июля на Черногорском хребте Украинских Карпат выпал снег. Температура воздуха опустилась до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 14:05 10.07.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег с дождем, ветер западный 7-8 м с. Температура воздуха 3°С", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 в высокогорье Карпат в ночь 23 июня резко снизилась температура и выпал снег. В связи с этим спасатели эвакуировали детский палаточный лагерь в Раховском районе Закарпатской области.

В тот же день снегом засыпало Поп Иван. Температура воздуха составляла 0 градусов.