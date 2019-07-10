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Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)

Один украинский военный погиб, второй ранен.

Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Фото: пресс-служба СНБО

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня днем погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, около 15.00 часов в районе южной окраины Гранитное враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", - сказано в сообщении.

Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь, он эвакуирован в медицинское учреждение.

Обновление. По информации телеграм-канала NewsRoom, обстрел произошел во время поездки новоназначенного губернатора Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Источники сообщают, что сегодня на линии фронта боевики расстреляли машину новоназначенного Зеленским главі Донецкой ВЦА Павла Кириленко. Случилось это якобы после того, как Кириленко без согласования с командованием ООС поехал двумя машинами (одна его, одна - сопровождение) осматривать "просторы вселенной", - сказано в сообщении СМИ.

Согласно сообщению, в машине чиновника никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе получили ранения и травмы 9 украинских военных.

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