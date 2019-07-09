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Боевики опубликовали в соцсетях видео ракетного обстрела Марьинки из зоны жилой застройки

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел из реактивной установки разминирования, предположительно УР-83, по окраинам Марьинки с территории населенного пукнтка Александровка. Видео обстрела выложил в сеть один из оккупантов, который снимал выстрел на мобильный телефон, сообщает пресс-служба 24-й бригады ВСУ.

"На этом видео боевики дерзко зафиксировали собственные преступления против гражданского населения и бойцов, которые защищают окраины Марьинки. Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо с жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что Вооруженные Силы Украины, поддавшись провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки. Учитывая, что им это не удается, мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются как обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений", - сказано в сообщении.

За кадром слышен неадекватный смех российских наемников, а также реакция на их собственное преступление.

"Очень надеемся, что эти кадры увидит в первую очередь местное население, проживающее на временно оккупированных территориях и сделает для себя выводы. Материалы по данному преступлению будут предоставлены в СЦКК", - добавили в пресс-службе 24-й бригады.

Установка УР-83П предназначена для разминирования минных полей путем дистанционного взрыва заряда, направленного с воздуха. Пуск заряда производится из укрытия с расстояния не ближе 50 м от установки разминирования. Подобный взрыв мощностью около 250 мин боевики совершали в районе Марьинки в конце июня.

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