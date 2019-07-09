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ВККСУ рекомендовала уволить 23 судей, которые отказались проходить квалифоценивание

Речь идет о судьях Донецкой и Луганской областей и Крыма.

ВККСУ рекомендовала уволить 23 судей, которые отказались проходить квалифоценивание
Фото: vkksu.gov.ua

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала Высшему совету правосудия уволить с должностей 23 судьи в связи с их отказом от квалифоценивания на соответствие должности. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Комиссия рекомендует Высшему совету правосудия уволить 23 судьи", - сказано в сообщении.

 ВККСУ рассматривала вопрос в отношении 25 судей из Луганской, Донецкой областей и Крыма о внесении в ВСП представления с рекомендацией об увольнении с должности.

В отношении двух судей рассмотрение вопроса продолжится, по остальным внесено представление на увольнение.

Напомним, в мае 34 судьи Окружного админсуда Киева пропустили квалификационное оценивание, предоставив справки о болезни.

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