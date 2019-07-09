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Российские боевики на Донбассе совершили 17 обстрелов

Потерь среди украинских военных нет.

Российские боевики на Донбассе совершили 17 обстрелов
Фото: znaj.ua

В понедельник, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Водяного, Лебединского, Марьинки, Красногоровки, Чермалыка, Пищевика и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Южное и Майорск.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки двое оккупантов убиты и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе Широкино.

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