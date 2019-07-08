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Лукашенко согласен принять в Минске участников переговоров по Донбассу

Президент Беларуси отреагировал на заявление Зеленского о возможных шестисторонних переговорах в Минске.

Лукашенко согласен принять в Минске участников переговоров по Донбассу
Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Терезой Мэй, Ангелой Меркель и Эммануелем Макроном в Беларуси. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.

"Наш Президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - сказано в заявлении.

В сообщении также сказано, что Лукашенко поддерживает участие США в переговорах и считает, что без американской стороны разрешить конфликты будет сложно. Кроме того, в сообщении отмечается, что в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ при посредничестве глав государств США, Великобритании, Франции и Германии. Ранее в "нормандском формате" переговоров не участвовали представители США.

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