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Пресс-секретарь Гройсмана отрицает его влияние премьера на списки аккредитованных на саммит "Украина-ЕС"

Он назвал слова Климпуш-Цинцадзе политической игрой кандидата в нардепы с целью набрать дополнительные баллы.

Пресс-секретарь Гройсмана отрицает его влияние премьера на списки аккредитованных на саммит "Украина-ЕС"
Василий Рябчук
Фото: facebook.com/ryabchuk1

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук отрицает его влияние на формирование списков аккредитованных гостей на саммит "Украина - Европейский Союз". Об этом Рябчук сообщил на фейсбуке.

"Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр", - отметил он.

Кроме того, пресс-секретарь также назвал слова Климпуш-Цинцадзе политической игрой кандидата в нардепы с целью набрать дополнительные баллы.

Напомним, сегодня, 8 июля в Мариинском дворце проходит саммит «Украина-ЕС», куда не пустили вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе. В свою очередь, она заявила, что ее могли исключить по решению премьер-министра Владимира Гройсмана.

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