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Продление ареста для Ефремова рассмотрит киевский апелляционный суд

Верховный Суд перенес дело из Старобельска, так как в Луганской области невозможно сформировать коллегию.

Продление ареста для Ефремова рассмотрит киевский апелляционный суд
Фото: Макс Левин

Верховный Суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу Александра Ефремова, и теперь вопросы о продлении срока содержания его под стражей будет рассматривать Киевский апелляционный суд. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ВС на своей странице в Фейсбуке.

"Верховный Суд удовлетворил представление, направив дело в Киевский апелляционный суд для рассмотрения жалобы о продлении срока содержания под стражей Александра Ефремова", - сообщили в суде.

Защитники Ефремова подали в Луганский апелляционный суд апелляционную жалобу на постановление Старобельского районного суда Луганской области от 19 июня 2019 о продлении срока содержания под стражей.

"Учитывая то, что в Луганском апелляционном суде невозможно определить коллегию судей для рассмотрения указанной апелляционной жалобы, этот суд в порядке ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса Украины обратился с соответствующим представлением в Верховный Суд", - сказано сообщении.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения экс-руководителя фракции Партии регионов в ВР Александру Ефремову которого подозревают в организации террористической организации "ЛНР". Ефремов находится под стражей с февраля 2015 года, его задержали по делу о голосовании за "диктаторские законы 16 января".

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