Сюмар: телемост может грозить NewsOne отъемом лицензии

Телеканал «NewsOne», который анонсирует проведение телемоста с каналом «Россия24», может получить предупреждение, штрафы и в конце концов потерять лицензию. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила народный депутат, кандидат в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Должно дать свою оценку Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. И должен предупредить, что эти (русские - ред.) Телеканалы запрещены законом Украины для трансляции и ретрансляции в стране. Фактически это ретрансляция продукции запрещенного в Украине канала. Очевидно, что нужно собрать Национальный совет для того, чтобы она предупредила канал, чем это чревато ... Это грозит предупреждениями, штрафами и наконец отбором лицензии », - сказала Сюмар.