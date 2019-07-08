Рада в четверг проведет внеочередную сессию для кадровых вопросов

"Будем откровенны, что это будет последний день работы парламента".

Верховная Рада в четверг выйдет на голосование по Избирательному кодексу. Кроме того, в этот день состоится внеочередная сессия для рассмотрения представлений президента Владимира Зеленского по кадрам.

Об этом в ходе последнего согласительного совета перед досрочными парламентскими выборами заявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LB.ua.

"Я могу сказать ответственно сказать о графике рассмотрения Избирательного кодекса. По нашим подсчетам, учитывая темп рассмотрения правок, мы сможем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля", - заявил он.

Парубий объявил "полную мобилизацию всех народных депутатов на четверг... Это будет наше последнее решение Рады этого созыва и мы должны пройти это достойно", - призвал он.

Также глава Верховной Рады сообщил, что назначает внеочередное заседание парламента на четверг. Оно состоится в перерыве между утренним и вечерним заседаниями, начало - в 14:15.

"Было собрано 150 подписей о проведении внеочередной сессии. Мы провели обсуждение и договорились, что оптимальное время для внеочередной сессии будет в четверг между утренним пленарным заседанием и вечерним пленарным заседанием, то есть в 14:15. Будем откровенны, что это будет последний день работы парламента... Есть ряд кадровых представлений от президента. В частности, о назначении главой МИД Пристайко... Думаю, что в четверг мы сможем рассмотреть кадровые вопросы и отчеты о работе наших временных следственных комиссиях", - анонсировал он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада отклонила кадровые предложения Владимира Зеленского и отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкин, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.