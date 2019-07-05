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Парубий оставил новому спикеру Рады портреты ​князей и гетьманов

"Чтобы на него смотрели и напоминали, какая большая ответственность - быть председателем украинского парламента".

Парубий оставил новому спикеру Рады портреты ​князей и гетьманов
Фото: facebook.com/radatvchannel

Спикер парламента Андрей Парубий повесил в своем кабинета портреты украинских князей Святослава, Владимира, Ярослава и Данила, а также двух гетьманов.

Об это он рассказал журналистам, передает телеканал"Рада".

Парубий отметил, что за новым спикером Рады "будут присматривать", и заявил, что "оставляет после себя дух украинства".

"В моем кабинете за последний месяц дизайнеры разработали и сделали большие портреты четырех князей и двух козацких гетьманов. Чтобы, кто бы там не был, он помнил, что это - кабинет главы Верховной Рады Украины... Чтобы на него смотрели князья и гетьманы и напоминали ему, какая большая ответственность, какая большая обязанность - быть председателем украинского парламента и защищать национальные интересы", - сказал Парубий.

Фото: facebook.com/radatvchannel

Напомним, президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи призвал чиновников вешать в кабинетах не его портреты, а фотографии своих детей.

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