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Зеленский подписал закон о предвысшем образовании

С 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров.

Зеленский подписал закон о предвысшем образовании
Фото: facebook/Єгор Стадний

Президент Владимир Зеленский подписал закон о профессиональном предвысшем образовании.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Министерства образования и науки.

"Закон "О профессиональном предвысшем образовании" подписан президентом. А это значит, что уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров - это будет уровень профессионального предвысшего образования. Образование взрослых станет более гибким - человек сможет получить несколько профессиональных образований за бюджетные средства в течение жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебные заведения получат новую систему государственного финансирования. Студенты же смогут свободно выбирать форму обучения.

"В частности, - будет больше возможностей для дуального образования", - отметили в Минобразования.

Напомним, с 2019 года внешнее оценивание студенты колледжей и профтехучилищ сдают только по двум предметам.

6 июня Верховная рада приняла закон "О профессиональном предвысшем образовании". Он вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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