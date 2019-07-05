Совет судей Украины избрал нового главу

Совет судей Украины избрал главой Богдана Монича - судью Седьмого апелляционного административного суда Житомирской области.

Об этом сообщается на сайте Совета.

Отмечается, что было принято решение в пятницу, после отставки Олега Ткачука, провести выборы нового главы Совета судей.

Была выдвинута единственная кандидатура судьи Монича. За "- проголосовали 23 члена Совета," против "- двое из 25-ти, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования утверждены и обнародованы членами счетной комиссии.

Богдан Монич поблагодарил членов Совета за доверие и выразил надежду, что Совет "и в дальнейшем будет работать слаженным коллективом, главной задачей которого является и будет защита независимости судей и развитие судейского самоуправления".

Монич работает судьей Житомирского апелляционного административного суда. Он родился в поселке Олевск Житомирской области. В 2002 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". В 2001-2006 годах работал в облпрокуратуре. В августе 2006-го был назначен судьей Черняховского районного суда, в котором позже занимал должности заместителя и и.о. главы суда.

С апреля 2012 - судья Житомирского апелляционного административного суда. В состав Совета судей он был избран в июне 2014 года.

Напомним, сегодня глава Совета судей Олег Ткачук сложил полномочия. Ранее он пожаловался на попытки давления на судей со стороны должностных лиц администрации президента Зеленского. Ткачука возмутила встреча его заместителя Вадима Бутенка с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой. В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он выразил желание войти в рабочую группу, которую Офис президента планирует создать для оценки судебной реформы.