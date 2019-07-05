Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и кумовство с Медведчуком
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
«Баварська зрада» та боротьба за крісло голови Єврокомісії
Битва за Київ: підготовчий раунд
Битва за Київ: підготовчий раунд
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
В Киевской области убили гардеробщицу Верховной Рады
ГлавнаяПолитика

ГПУ возобновила расследование против экс-депутата Иванющенко

Дело касается захвата одесского рынка "7-й километр".

ГПУ возобновила расследование против экс-депутата Иванющенко
Юрий Иванющенко
Фото: novostey.com

Генеральная прокуратура возобновила расследование и розыск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что заместитель генпрокурора 3 июля отменил постановление прокуратуры Одесской области от 18 марта и 18 апреля о закрытии уголовного производства против Иванющенко и других фигурантов дела о захвате рынка "7-й километр" в Одессе.

Досудебное расследование продолжается.

Сарган также сообщила, что главе Национальной полиции направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко, а также Ивана Аврамова.

Напомним, Иванющенко объявили в розыск в начале 2015 года. По неофициальным данным, он бежал из Украины в декабре 2014-го. ГПУ подозревала его по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках "киотского протокола" на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. В декабре 2014 года Иванющенко составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн гривен) и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц.

Однако в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили факт надлежащего выполнения работ иванющенковским ООО "Карпатыбудинвест", а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава преступления.

Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту организации вымогательства долей в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.

Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся. Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по данному эпизоду. 2 июля стало известно, что Иванющенко сняли с розыска.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также