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ГПУ обратилась к ЦИК по поводу регистрации кандидатом Рената Кузьмина

"35-й номер в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» - так и останется кандидатом?".

ГПУ обратилась к ЦИК по поводу регистрации кандидатом Рената Кузьмина
Ренат Кузьмин
Фото: www.segodnya.ua

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган обратилась к Центральной избирательной комиссии с вопросом: если они отменили регистрацию кандидатами на выборы в Раду Андрея Клюева и Анатолия Шария, то где аналогичное решение по экс-замглавы Генпрокуратуры Ренату Кузьмину?

Об этом она написала в Фейсбуке.

"А что с Кузьминым? Уважаемая ЦИК. Вчера была отменена регистрация двух одиозных кандидатов - по мажоритарке А. Клюева и по списку А. Шария. Вопрос: Ренат Кузьмин - 35-й номер в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» - так и останется кандидатом? И станет народным депутатом Украины, который последние пять лет скрываясь на временно оккупированной территории Крыма, а в отдельные периоды - в России?", - отметила Сарган.

Она также подчеркнула, что ГПУ передала ЦИК информацию относительно Кузьмина еще 20 июня.

Напомним, Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора (Виктора Пшонки) с 2010 по 2014 годы. Под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко с последующим осуждением и Леонида Кучмы.

ГПУ подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Кроме того, проводится расследование по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кузьмин находится в государственном розыске. При этом он зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

3 июля СБУ провела проверку пребывания в Украине Клюева, Шария и Кузьмина в течение последних пяти лет. Поводом для этого стал запрос спикера Рады Андрея Парубия. Также в этот день на Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Ее организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

Вечером 3 июля ЦИК единогласно отменила регистрацию Клюева и Шария. О решении по Кузьмину ничего не сообщалось.

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