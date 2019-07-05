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ЦИК отменила регистрацию Кузьмина на выборах

Комиссия получила письмо СБУ.

ЦИК отменила регистрацию Кузьмина на выборах
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина как кандидата на парламентских выборах. Решение было принято единогласно, сообщает LB.ua.

ЦИК ссылается на письмо СБУ, где указано, что Кузьмин пребывает в розыске с 20 июня 2014 года. "Его пребывание в нашей стране не установлено. Кроме этого, в рамках указанного уголовного производства розыск Р. Кузьмина проводится Национальной полицией с 20 июня 2014 года. Место его пребывания также не установлено... Таким образом, с учетом вышеизложенного считаем, что Р.Кузьмин с 2014 года на территории Украины не пребывал, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - говорится в письме СБУ.

Таким образом, ЦИК пришла к выводу, что Кузьмин не проживал в Украине последние пять лет.

Напомним, Ренат Кузьмин был 35 номером в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».

В интервью LB.ua глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что "в отношении Кузьмина в ЦИК поступило письмо Генпрокуратуры по поводу уголовных дел, его розыска и информации в том, что в этом году его видели в каком-то кафе в Ялте". "Для ЦИК Крым - это Украина. Поэтому письмо Генпрокуратуры не давало нам информации, чтоб отказать эму в регистрации", - сказала она. Слипачук не исключала, что если в ЦИК поступит новая информация, комиссия рассмотрит ее.

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