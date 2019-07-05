ЦИК отменила регистрацию Кузьмина на выборах

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина как кандидата на парламентских выборах. Решение было принято единогласно, сообщает LB.ua.

ЦИК ссылается на письмо СБУ, где указано, что Кузьмин пребывает в розыске с 20 июня 2014 года. "Его пребывание в нашей стране не установлено. Кроме этого, в рамках указанного уголовного производства розыск Р. Кузьмина проводится Национальной полицией с 20 июня 2014 года. Место его пребывания также не установлено... Таким образом, с учетом вышеизложенного считаем, что Р.Кузьмин с 2014 года на территории Украины не пребывал, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - говорится в письме СБУ.

Таким образом, ЦИК пришла к выводу, что Кузьмин не проживал в Украине последние пять лет.

Напомним, Ренат Кузьмин был 35 номером в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».

В интервью LB.ua глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что "в отношении Кузьмина в ЦИК поступило письмо Генпрокуратуры по поводу уголовных дел, его розыска и информации в том, что в этом году его видели в каком-то кафе в Ялте". "Для ЦИК Крым - это Украина. Поэтому письмо Генпрокуратуры не давало нам информации, чтоб отказать эму в регистрации", - сказала она. Слипачук не исключала, что если в ЦИК поступит новая информация, комиссия рассмотрит ее.