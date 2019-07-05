Политзаключенный Балух прекратил голодовку

Содержащийся в российской колонии украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования. Сегодня, 5 июля, его посетил украинский консул, сообщает Крымская правозащитная группа.

Согласно сообщению, в данное время Балух находится в помещении камерного типа, куда его поместили на 6 месяцев. Формально обосновывали это тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка. После прибытия в колонию украинца постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за "проступки", которые и не предусматривают наказания в виде изолятора.

Напомним, с 29 марта 2019 года украинский активист из Крыма Владимир Балух находится в российской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области России. После того, как Балуху не допустили представителя консульства Украины в РФ, он 27 июня 2019 года объявил голодовку.

Причиной отказа во встрече с украинским консулом сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух якобы является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было.

Владимир Балух - гражданин Украины, "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал, отмечают правозащитники. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".

Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в Россию.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе его дома.