Балух попросил российскую правозащитницу не вмешиваться в действия адвокатов Динзе

Виктория Ивлева организовала встречу Балуха с еще одним адвокатом, даже не уведомив официальных правозащитников украинца.

Содержащийся в российской колонии украинский политзаключенный Владимир Балух заявил о вмешательстве в его дело правозащитников, которые не согласовывают свои действия с действующими адвокатами. Об этом он написал в письме, которое опубликовал сегодня адвокат Балуха Дмитрий Динзе на своей странице в Фейсбуке.

Послание адресовано "для сведения" украинскому консульству в РФ. В нем политзаключенный предупреждает, что его интересы представляют адвокаты Ольга и Дмитрий Динзе.

"Прошу не вмешиваться в сферу деятельности адвокатов Динзе, действующих в моих интересах и с моего личного согласия, иных адвокатов и иных лиц, в том числе Виктории Ивлевой, и священнослужителей, кроме моего духовного наставника, архиепископа Симферопольского и Крымского Климента", – написал Балух.

Фото: Владимир Балух

Он отметил, что по инициативе Ивлевой и без согласования с Ольгой и Дмитрием Динзе его в колонии посещал адвокат Даниил Берман. "В ходе общения со мной адвокатом Берманом не было получено мое согласие на распространение конфиденциальной информации, сообщенной мною, кроме информации об объявлении протестной голодовки", – подчеркнул Балух.

Дмитрий Динзе прокомментировал письмо своего подзащитного словами: "Многие не понимают, что лезть в защиту не этично".

Из сообщения следует, что 25 июня Берман встретился с Балухом в колонии, после чего рассказал епископу Апостольской православной церкви России, члену Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорию Михнову-Вайтенко, что украинец объявил голодовку. Епископ также пересказал, что Балух мерзнет, у него забрали "Псалтырь" и витамины.

Напомним, Балуха вывезли в Россию в феврале этого года, он отбывает наказание, назначенное оккупационным судом Крыма, в колонии г. Торжок (Тверская область России).

19 марта 2018 года Балух, находясь в СИЗО в Крыму, объявил голодовку в знак протеста против преследования. Суд в аннексированного Крыма приговорил его к пяти годам лишения свободы по совокупности двух дел: по обвинению в хранении боеприпасов и избиении начальника ИВС. Балух и его защита обвинения отвергают, поскольку считают настоящей причиной преследование его проукраинскую позицию.

В сентябре Балух вызвал нотариуса, чтобы составить завещание. В октябре суд Крыма "смягчил" приговор активисту и сократил ему срок заключения на один месяц.

Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в Россию.