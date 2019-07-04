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Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму

Всего выдано 25 лицензий на ОРДЛО и Крым.

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму
Телевышка в Славянске
Фото: Miroslav Gai

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал 22 компаниям разрешение на временное вещание на территории проведения ООС и на границе с Крымом. Решение было принято на сегодняшнем заседании Нацсовета, сообщила пресс-служба.

"Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были выданы новые разрешения на временное вещание", - сказано в сообщении.

На указанных территориях получили право вещать: "UA: Первый", "UA: Донбасс; "Украинское радио", "Радио Луч", "Украинское радио. Пульс", "UA Культура", "UA: Крым" и " UA: Херсон" (все – НОТУ); "Армия FM - военное радио", "Радио НВ", KISS FM, "ХИТ ФМ", "Радио РОКС – Украина", "Русское Радио Украина", "радио М", "Радио Мейдан", "Украина" и "Донбасс" от ТРК "Украина", "Z ZIK", "Прямой", Мультимедийная платформа иновещания (UA); ICTV, "1+1", "5+", "5", "Первый Западный", "Радио УНА. Первая украинская националистическая волна", "Перец FM" и "Стильное" от ТРК "Класс", "Херсон ФМ", и радио RELAX.

Эти вещатели получили право вещать в следующих населенных пунктах Донецкой области: Авдеевка, Бахмут, Волноваха, Горняк, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Новотроицкое, Мариуполь, Покровск, а также на КПВВ "Марьинка".

В Луганской области вещание разрешено в Бахмутовке, Лисичанске, Новотошковском, Подгоровке, Попасной, Старобельске, Сватово, Широкино и Счастье, а также на КПВВ "Станица Луганская".

В Херсонской области вещатели получили право работать в Геническе, Скадовске и в Чаплинке.

Напомним, ранее с просьбой продлить лицензии на вещание к Нацсовету неоднократно обращались ТРК Херсонской области, так как это единственный способ для жителей Крыма получать украинские новости.

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