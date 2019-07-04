Коломойский снова назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом"

При этом олигарх признал наличие на востоке Украины российской техники и российских военных.

Бизнесмен Игорь Коломойский снова назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом".

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт", - сказал Коломойский.

По его мнению, боевые действия "никем не инспирированы, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военнослужащих.

"Она и сейчас там есть - российская техника - и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?", - сказал олигарх.

При этом он заявил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против РФ".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (президент США Дональд Трамп, - ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в преддверие очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", - отметил Коломойский.

В то же время, он признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и военнослужащщих РФ.

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление", - добавил Коломойский.

Он также заявил, что "выполнять интернациональный долг" в Украину приехали также из Западной Европы и США, не уточнив, что именно имеет в виду.

Напомним, Коломойский уже неоднократно говорил, что считает войну на Донбассе гражданским конфликтом, в котором "украинцы воюют с украинцами". Он также заявлял, что на Донбассе часть людей "искренне поддерживают боевиков".

Коломойский жил в Израиле с сентября 2018 года. После победы Владтимира Зеленского на президентских выборах, бизнесмен вернулся в Украину. Он заявил, что "готов консультировать" новоизбранного президента.