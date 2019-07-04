В Карпатах с отравлением госпитализировали восьмерых туристов

В Ивано-Франковской области, в Верховинском районе произошло отравление восьмерых туристов, в том числе и трое детей из Одесской и Кировоградской областей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Отмечается, что по состоянию на пять утра пострадавших доставили в районную больницу с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Пострадавшие в составе группы из 13 человек отдыхали в горной местности на территории Верховинского района в долине Крынта, возле села Замагора.

Первое сообщение об ухудшении состояния здоровья у двух человек поступило 3 июля. Еще через полчаса спасателям пришлось на автомобиле перевозить 5 человек, которым была необходима медицинская помощь.

На рассвете в больницу приняли еще двух человек из города Кропивницкий и двух туристов из Одесской области.

Напомним, в детском лагере "Салют" в Коблево Николаевской области произошло массовое отравление детей-льготников. С кишечной инфекцией госпитализировали 40 детей. Кроме того, родители маленьких отдыхающих также жалуются на плохие условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание.