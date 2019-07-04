Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Карпатах с отравлением госпитализировали восьмерых туристов

Среди пострадавших есть три ребенка.

В Карпатах с отравлением госпитализировали восьмерых туристов
Фото: Народна правда

В Ивано-Франковской области, в Верховинском районе произошло отравление восьмерых туристов, в том числе и трое детей из Одесской и Кировоградской областей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Отмечается, что по состоянию на пять утра пострадавших доставили в районную больницу с предварительным  диагнозом - острый гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Пострадавшие в составе группы из 13 человек отдыхали в горной местности на территории Верховинского района в долине Крынта, возле села Замагора.

Первое сообщение об ухудшении состояния здоровья у двух человек поступило 3 июля. Еще через полчаса спасателям пришлось на автомобиле перевозить 5 человек, которым была необходима медицинская помощь.

На рассвете в больницу приняли еще двух человек из города Кропивницкий и двух туристов из Одесской области.

Напомним, в детском лагере "Салют" в Коблево Николаевской области произошло массовое отравление детей-льготников. С кишечной инфекцией госпитализировали 40 детей. Кроме того, родители маленьких отдыхающих также жалуются на плохие условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также