Все госпитализированные дети – льготники, которые поехали в лагерь за счет городского бюджета Каменец-Подольска.

В детском лагере "Салют" в Коблево Николаевской области произошло массовое отравление детей-льготников. С кишечной инфекцией госпитализировали 40 детей. Об этом сообщает "Депо Хмельницкий".

114 детей-льготников (одаренные, сироты, дети участников АТО, чернобыльцев и тд.) поехали на отдых в лагерь "Салют" за счет городского бюджета Каменец-Подольска.

Вчера, 30 июня, кишечную инфекцию обнаружили у 30 детей, сегодня еще у 10. Кроме того, родители маленьких отдыхающих также жалуются на плохие условия и антисанитарию в лагере, постоянные кражи и некачественное питание.

Фото: Фото предоставлены одним из родителей, чей ребенок сейчас находится на отдыхе.

Отмечается, что в Каменец-Подольском горсовете про ситуацию знают. Завтра они отправят в лагерь своих проверяющих. По уточненной информации, из всего количества заболевших - пятеро детей из Каменца, остальные дети - из других регионов. Все они проживали в комнатах на одном этаже.

В мэрии заверили, что те дети, чьи родители хотят возвращения - отправятся домой.

Напомним, в середине июня 2019 года в лагере "Буковинка" в селе Репужинцы в Черновицкой области отравилось 24 ребенка и один взрослый. В результате проверок готовых блюд, обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Сейчас опасности в лагере нет. Отдых детей проходит в обычном режиме.