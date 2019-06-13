В Затоке могут ввести карантин на 60 дней из-за бешенной кошки

Пострадавших и контактировавших с больным животным нет.

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области зафиксировали случай бешенства у бродячей кошки, из-за этого там могут ввести карантин на 60 дней. Об этом сообщает "Бессарабия-Информ".

В Затоке обнаружили бродячую кошку с агрессивным поведением и обильным слюноотделением. Какое-то время за животным велось наблюдение, когда кошка погибла, ее доставили на экспертизу в Одессу, где после необходимых анализов подтвердили диагноз бешенство.

В ходе вчерашнего внеочередного заседания исполнительного комитета Белгород-Днестровского горсовета было принято единогласное мнение о создании противоэпизоотической комиссии, члены которой примут решение о введении карантина на территории поселка.

После выявления опасного заболевания на Затоке введут карантин сроком на 60 дней, на протяжении которого все собаки и кошки поселка будут привиты в обязательном порядке. Кроме того, на период действия карантина, на территорию Затоки запретят ввозить животных.

Главврач Белгород-Днестровской городской больницы Игорь Десятник отметил, что на сегодня в городе есть 30 доз вакцин от бешенства. Кроме того, вакцины вводят человеку только при тяжелых формах этого опасного заболевания.

Пострадавших и контактировавших с больным животным нет.

Заседание противоэпизоотической комиссии состоится Белгород-Днестровском сегодня.

Напомним, 19 апреля Минздрав объявил об отправке в регионы 15 тыс. доз вакцины против бешенства. Всего Украина закупила более 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства.