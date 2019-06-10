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В Черноморске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

В результате аварии один полицейский получил перелом ребер и черепно-мозговую травму.

В Черноморске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
Фото: npu.gov.ua

В Черноморске в Одесской области случилось ДТП с участием служебного автомобиля, в результате чего пострадал один полицейский. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Машина ВАЗ подрезала автомобиль полицейских, в следствии чего группа реагирования патрульной полиции решила проверить документы водителя ВАЗа. В итоге в припаркованный на обочине служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками, на большой скорости влетел другой ВАЗ. Отмечается, что за рулем этого автомобиля находился 23-летний водитель с явными признаками опьянения.

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Виновник ДТП в отделе полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, 4 июня на трассе под Ивано-Франковском, полицейский стал виновником ДТП с двумя погибшими. Столкнулись легковые машины марки Mazda 6 и Daewoo Nexia. Пассажиры последней погибли на месте от полученных травм.

Виновником смертельного ДТП оказался работник местной полиции, однако на момент ДТП он находился в отпуске. 

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