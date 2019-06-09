В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики совершили 14 обстрелов на Донбассе в воскресенье, потерь нет

Потери противника уточняются.

Боевики совершили 14 обстрелов на Донбассе в воскресенье, потерь нет
Фото: Макс Левин

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, 9 июня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, из них трижды - в районе села Водяное, по направлению Азова и Веселого, Павлополя, по направлению населенного пункта Украинское, вблизи Верхнеторецкого, со стороны населенного пункта Михайловка, в районе населенного пункта Талаковка, дважды обстреляли Гнутово, со стороны Азова и Верхнеширокина.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций ОС. Из них дважды - вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитного. Два раза враг обстрелял Новоалександровку, по направлению населенного пункта Калиново и Калиново-Борщеватое, дважды - Зайцево, по направлению Гольмовского и Зайцева.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечают в штабе ООС.

В субботу, 8 июня, на Донбассе произошло 22 обстрела, в том числе из артиллерии и вооружения танка.

Боевики 40 минут прицельно обстреливали Станицу Луганскую, тем самым сорвав договоренности по разведению сил и средств, которое было запланировано на 16 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также