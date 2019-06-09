Боевики совершили 14 обстрелов на Донбассе в воскресенье, потерь нет

Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, 9 июня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, из них трижды - в районе села Водяное, по направлению Азова и Веселого, Павлополя, по направлению населенного пункта Украинское, вблизи Верхнеторецкого, со стороны населенного пункта Михайловка, в районе населенного пункта Талаковка, дважды обстреляли Гнутово, со стороны Азова и Верхнеширокина.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций ОС. Из них дважды - вблизи населенного пункта Новолуганское, по направлению Доломитного. Два раза враг обстрелял Новоалександровку, по направлению населенного пункта Калиново и Калиново-Борщеватое, дважды - Зайцево, по направлению Гольмовского и Зайцева.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечают в штабе ООС.

В субботу, 8 июня, на Донбассе произошло 22 обстрела, в том числе из артиллерии и вооружения танка.

Боевики 40 минут прицельно обстреливали Станицу Луганскую, тем самым сорвав договоренности по разведению сил и средств, которое было запланировано на 16 июня.