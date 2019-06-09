Мужчины решили попасть в запретную зону после просмотра сериала "Чернобыль".

Пограничники Житомирского отряда совместно с работниками Нацполиции задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех мужчин, жителей Ровно и Ровенской области. Об этом в воскресенье, 9 июня, информирует сайт Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua В зоне отчуждения около ЧАЭС задержали трех сталкеров

"Трое молодых людей, пересекая заградительный забор зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пешком пробралась на запретную территорию вне установленных пунктов контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины были в "полной амуниции" и захотели попасть в запретную зону после просмотра сериала "Чернобыль" с целью экстремального отдыха.

Мужчин задержали правоохранители. За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, составили административные документы.

Ранее сообщалось, что в связи с выходом мини-сериала "Чернобыль", поток туристов в этом году может увеличится в два раза, из-за чего туроператоры будут расширять маршруты и готовить новые туристические локации.

Мини-сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb). "Чернобыль" на первом месте с оценкой 9,6 балла из 10.