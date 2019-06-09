Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Путин на международном форуме рассказал о "вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
ГлавнаяОбществоЖизнь

В зоне отчуждения около ЧАЭС задержали трех сталкеров

Мужчины решили попасть в запретную зону после просмотра сериала "Чернобыль".

Пограничники Житомирского отряда совместно с работниками Нацполиции задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех мужчин, жителей Ровно и Ровенской области. Об этом в воскресенье, 9 июня, информирует сайт Госпогранслужбы.

В зоне отчуждения около ЧАЭС задержали трех сталкеров
Фото: dpsu.gov.ua
В зоне отчуждения около ЧАЭС задержали трех сталкеров

"Трое молодых людей, пересекая заградительный забор зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пешком пробралась на запретную территорию вне установленных пунктов контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины были в "полной амуниции" и захотели попасть в запретную зону после просмотра сериала "Чернобыль" с целью экстремального отдыха.

Мужчин задержали правоохранители. За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, составили административные документы.

Ранее сообщалось, что в связи с выходом мини-сериала "Чернобыль", поток туристов в этом году может увеличится в два раза, из-за чего туроператоры будут расширять маршруты и готовить новые туристические локации.

Мини-сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb). "Чернобыль" на первом месте с оценкой 9,6 балла из 10.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также