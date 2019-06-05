Туроператоры Чернобыля ожидают существенный прирост туристов и готовят новые экскурсионные локации

В этом году поток туристов в Чернобыль может увеличиться до 150 тыс. человек.

В связи с выходом мини-сериала "Чернобыль", поток туристов в этом году может увеличится в два раза, из-за чего туроператоры будут расширять маршруты и готовить новые туристические локации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарии директора Chornobyl Tour Ярослава Емельяненко и главы подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анны Романовой.

"В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек", – сказал Емельяненко.

90% туристов - иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

По мнению Емельяненко, из-за специфики темы Чернобыля и сложной подготовки гидов, количество туроператоров-организаторов экскурсий в зону отчуждения вряд ли возрастет.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова отметила, что на данный момент количество заявок на такие экскурсии уже возросло на 30%.

"Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности", – отметила Романова.

Кроме этого, если поток туристов настолько увеличится, возникнет проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локаций.

Из-за этого, туроператоры будут расширять маршруты, открывать новые контрольно-пропускные пункты и готовить новые экскурсионные локации.

"Нам уже приходится управлять группами, разводить по разным местам, расширять маршруты. С ростом оборота в срочном порядке готовим новых гидов, готовим новые локации совместно с администрацией чернобыльской зоны отчуждения. Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты", – рассказал Ярослав Емельяненко.

Кроме этого, совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

Напомним, мини-сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb).

"Чернобыль" на первом месте с оценкой 9,6 балла из 10. На втором месте — документальный сериал "Планета Земля 2" (9,5 балла) на третьем — сериал о Второй мировой войне "Братья по оружию" с 9,4 балла.