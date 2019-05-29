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Опубликован тизер последней серии мини-сериала "Чернобыль"

Серия под названием "Вечная память" выйдет 3 июня.

Опубликован тизер последней серии мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

В интернете появился тизер последней серии мини-сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память". Она выйдет в эфир 3 июня.

Видео опубликовано в YouTube.

В последнем эпизоде создатели сериала попытаются ответить на вопрос, почему произошла трагедия.

"Валерий, Борис и Ульяна будут рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - говорится в описании к последней серии сериала.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая. Первая серия получила название "1:23:45" - точное время взрыва на четвертом энергоблоке. На IMDB сериал получил 9,5 балла из 10.

Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная", а также "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие". Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.

Главные роли в картине сыграли Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ("Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ("Табу", "Зверь"). Часть натуры снимали в Киеве.

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