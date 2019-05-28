Украинский фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича отобрали на кинофестиваль в Карловах Варах

Кадр из фильма "Мои мысли тихие"

Кинофестиваль в Карловых Варах, который является одним из самых важных и престижных в регионе, объявил участников конкурсных программ.

Как сообщается на сайте фестиваля, в конкурс "East of the West" отобрали украинский фильм – дебютный полный метр Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

В этом же конкурс в свое время участвовали "Стремглав" Марины Степанской и "Вулкан" Романа Бондарчука.

Трагикомедия "Мои мысли тихие" рассказывает о звукорежиссере, который едет в Карпаты записывать звуки местных видов животных.

Карловарский кинофестиваль пройдет с 28 июня по 6 июля.

Напомним, на недавно завершившемся Каннском кинофестивале показали дебютный фильм Наримана Алиева "Домой", который участвовал в "Особом взгляде".