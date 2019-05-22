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Украина будет снимать кино совместно с Канадой

Кабмин одобрил соответствующее соглашение.

Украина будет снимать кино совместно с Канадой
Фото: www.facebook.com/lvivwroclaw

На заседании 22 мая, правительство одобрило подписание Соглашения о совместном кинопроизводстве между Кабмином Украины и Правительством Канады. Об этом сообщается в пресс-центре Минкульта.

Отмечается, что соглашение о совместном производстве кино между Украиной и Канадой позволит расширить возможности продвижения украинских креативных индустрий.

 В частности, совместное кинопроизводство будет способствовать участию украинских кинопроизводителей в международных проектах, а также к популяризации украинского кино за рубежом.

Данное соглашение обеспечит предпосылки для создания совместных украинско-канадских фильмов, будет способствовать двустороннему сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Канадой.

«Сегодня Правительство поддержало подписание Соглашения о совместном кинопроизводстве между Кабинетом Министров Украины и Правительством Канады. Этого события ждет как украинская, так и канадская киноиндустрия, ведь она открывает чрезвычайное окно возможностей для распространения украинского кино в Канаде, ярких совместных проектов, инвестиций, новых совместных побед на мировой кино арене», - отметил Министр культуры Украины Евгений Нищук.

Напомним, Государственная студия анимационных фильмов "УкрАнимаФильм" с 30 июня войдет в состав Довженко-Центра. Это один из способов не допустить банкротства студии и полной ее ликвидации в условиях отсутствия государственного финансирования.

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