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Ко Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсии

На выбор предлагается 7 экскурсий.

Ко Дню Киева в столице будут бесплатные экскурсии
День Киева
Фото: Макс Требухов

В Киеве в честь Дня города, который выпадает в этом году на 26 мая, будут проводить бесплатные экскурсии по столице. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Организатором бесплатных экскурсий выступила Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверами и парками столицы с лучшими профессиональными гидами города», - указано в сообщении КГГА.

На выбор предлагается 7 экскурсий:

  • прогулка «От «Фараона» до «Рейтера» в 11:00;
  • прогулка «Киевские дворики» в 12:00;
  • экскурсия «Владимирская горка» в 15:00;
  • экскурсия «От Европейской площади до метро« Арсенальная »в 16:15;
  • экскурсия «Вечерние огни над Днепром» в 17:15;
  • экскурсия «Волшебные Липки» в 18:00;
  • обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59 или на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку «+».

Напомним, на выходных в Киеве ограничат движение транспорта из-за мероприятий в честь Дня города.

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