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В Киеве готовится присоединение детской больницы №7 к Центру детской нейрохирургии

Киевские власти обещают, что закрывать отделения и сокращать врачей не будут.

В Киеве готовится присоединение детской больницы №7 к Центру детской нейрохирургии
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевсовет подготовил проект решения о присоединении детской клинической больницы №7 к Киевскому городскому центру детской нейрохирурии. Оба учреждения расположены в одном здании в Печерском районе Киева на улице Подвысоцкого. 

Как сообщили LB.ua в департаменте здравоохранения КГГА, реорганизация никак не повлияет на пациентов - все отделения как больницы, так и центра, продолжат свою работу, сокращать медицинский персонал не планируют. "Это просто объединение, ничего не закрывается, - комментирует заведующая сектором департамента по взаимодействию со СМИ Наталья Вишневская. - Они расположены в одном помещении, теперь у них будет один руководитель". 

В КГГА пока не знают, когда именно состоится реорганизация и как будет называться новое объединение. Тем временем в соцсетях уже появились встревоженные сообщения родителей, которые боятся, что какие-то отделения больницы могут закрыться.

Киевские городской центр детской нейрохирургии был создан в 2009 году. При нём работает травмпункт, который круглосуточно принимает детей с травмами головы, есть также амбулаторный приём и стационарное отделение.

Детская клиническая больница №7 состоит из трёх отделений: педиатрического, нефрологического и челюстно-лицевой хирургии. 

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