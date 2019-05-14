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Минздрав начал информационную кампанию о правах врачей

Ведомство намерено пошагово рассмотреть права медицинских работников и изменения, связанных с реформой.

Минздрав начал информационную кампанию о правах врачей
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения начало информационную кампанию "Врач имеет право". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Каждый украинец должен знать свои права и отстаивать их - подробно об этом рассказывали в кампании "Пациент имеет право". Так же основательно опишем права медиков и важные изменения в здравоохранении, направленных на реализацию этих прав, утверждение нового статуса врача", - сказано в сообщении.

В публикациях проекта "Врач имеет право" Минздрав пошагово рассмотрит права медицинских работников и способы предотвращать нарушение прав.

В Минздраве отмечают, что врач имеет право на надлежащие условия профессиональной деятельности, повышение квалификации и переподготовку, на предоставление информации о пациенте. Врач также имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, а также осуществлять медицинское вмешательство в исключительных случаях без согласия пациента и/или его законных представителей.

В перечень прав медиков также входят:

  • свободный выбор апробированных форм, методов и средств деятельности, внедрение в установленном порядке современных достижений медицинской и фармацевтической науки и практики;
  • бесплатное пользование социальной, экологической и специальной медицинской информацией, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей;
  •  социальная защита;
  •  обеспечение бытовых нужд в сельской местности;
  •  создание научных медицинских обществ, профессиональных союзов и других общественных организаций;
  •  судебная защита.

Реализация части этих прав обеспечивается государством и финансируется из государственного бюджета.

В то же время, как каждый гражданин Украины, медицинский работник имеет и обязанности:

  • предоставлять своевременную и квалифицированную медицинскую и лекарственную помощь, способствовать охране и укреплению здоровья людей, предотвращению заболеваний;
  • безвозмездно оказывать первую неотложную медицинскую помощь гражданам в случае несчастного случая и других экстремальных ситуациях;
  • распространять научные и медицинские знания среди населения, пропагандировать, в том числе собственным примером, здоровый образ жизни;
  • соблюдать требования профессиональной этики и деонтологии, хранить врачебную тайну;
  • постоянно повышать уровень профессиональных знаний и мастерства;
  • оказывать консультативную помощь своим коллегам и другим работникам здравоохранения;
  • предоставлять пациенту или другим компетентным субъектам медицинскую информацию.

Напомним, с апреля 2018 года в Украине началась реформа системы предоставления первичной медицинской помощи. Медицинские учреждения, подписавшие договор с Национальной службой здоровья, получают финансирование из госбюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

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