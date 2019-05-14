Минздрав начал информационную кампанию о правах врачей

Министерство здравоохранения начало информационную кампанию "Врач имеет право". Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Каждый украинец должен знать свои права и отстаивать их - подробно об этом рассказывали в кампании "Пациент имеет право". Так же основательно опишем права медиков и важные изменения в здравоохранении, направленных на реализацию этих прав, утверждение нового статуса врача", - сказано в сообщении.
В публикациях проекта "Врач имеет право" Минздрав пошагово рассмотрит права медицинских работников и способы предотвращать нарушение прав.
В Минздраве отмечают, что врач имеет право на надлежащие условия профессиональной деятельности, повышение квалификации и переподготовку, на предоставление информации о пациенте. Врач также имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, а также осуществлять медицинское вмешательство в исключительных случаях без согласия пациента и/или его законных представителей.
В перечень прав медиков также входят:
- свободный выбор апробированных форм, методов и средств деятельности, внедрение в установленном порядке современных достижений медицинской и фармацевтической науки и практики;
- бесплатное пользование социальной, экологической и специальной медицинской информацией, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей;
- социальная защита;
- обеспечение бытовых нужд в сельской местности;
- создание научных медицинских обществ, профессиональных союзов и других общественных организаций;
- судебная защита.
Реализация части этих прав обеспечивается государством и финансируется из государственного бюджета.
В то же время, как каждый гражданин Украины, медицинский работник имеет и обязанности:
- предоставлять своевременную и квалифицированную медицинскую и лекарственную помощь, способствовать охране и укреплению здоровья людей, предотвращению заболеваний;
- безвозмездно оказывать первую неотложную медицинскую помощь гражданам в случае несчастного случая и других экстремальных ситуациях;
- распространять научные и медицинские знания среди населения, пропагандировать, в том числе собственным примером, здоровый образ жизни;
- соблюдать требования профессиональной этики и деонтологии, хранить врачебную тайну;
- постоянно повышать уровень профессиональных знаний и мастерства;
- оказывать консультативную помощь своим коллегам и другим работникам здравоохранения;
- предоставлять пациенту или другим компетентным субъектам медицинскую информацию.
Напомним, с апреля 2018 года в Украине началась реформа системы предоставления первичной медицинской помощи. Медицинские учреждения, подписавшие договор с Национальной службой здоровья, получают финансирование из госбюджета по принципу "деньги идут за пациентом".