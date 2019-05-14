Минздрав начал информационную кампанию о правах врачей

Министерство здравоохранения начало информационную кампанию "Врач имеет право". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Каждый украинец должен знать свои права и отстаивать их - подробно об этом рассказывали в кампании "Пациент имеет право". Так же основательно опишем права медиков и важные изменения в здравоохранении, направленных на реализацию этих прав, утверждение нового статуса врача", - сказано в сообщении.

В публикациях проекта "Врач имеет право" Минздрав пошагово рассмотрит права медицинских работников и способы предотвращать нарушение прав.

В Минздраве отмечают, что врач имеет право на надлежащие условия профессиональной деятельности, повышение квалификации и переподготовку, на предоставление информации о пациенте. Врач также имеет право отказаться от дальнейшего ведения пациента, а также осуществлять медицинское вмешательство в исключительных случаях без согласия пациента и/или его законных представителей.

В перечень прав медиков также входят:

свободный выбор апробированных форм, методов и средств деятельности, внедрение в установленном порядке современных достижений медицинской и фармацевтической науки и практики;

бесплатное пользование социальной, экологической и специальной медицинской информацией, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей;

социальная защита;

обеспечение бытовых нужд в сельской местности;

создание научных медицинских обществ, профессиональных союзов и других общественных организаций;

судебная защита.

Реализация части этих прав обеспечивается государством и финансируется из государственного бюджета.

В то же время, как каждый гражданин Украины, медицинский работник имеет и обязанности:

предоставлять своевременную и квалифицированную медицинскую и лекарственную помощь, способствовать охране и укреплению здоровья людей, предотвращению заболеваний;

безвозмездно оказывать первую неотложную медицинскую помощь гражданам в случае несчастного случая и других экстремальных ситуациях;

распространять научные и медицинские знания среди населения, пропагандировать, в том числе собственным примером, здоровый образ жизни;

соблюдать требования профессиональной этики и деонтологии, хранить врачебную тайну;

постоянно повышать уровень профессиональных знаний и мастерства;

оказывать консультативную помощь своим коллегам и другим работникам здравоохранения;

предоставлять пациенту или другим компетентным субъектам медицинскую информацию.

Напомним, с апреля 2018 года в Украине началась реформа системы предоставления первичной медицинской помощи. Медицинские учреждения, подписавшие договор с Национальной службой здоровья, получают финансирование из госбюджета по принципу "деньги идут за пациентом".