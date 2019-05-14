В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Украина переходит к единым стандартам описания лекарств

Это сделает региональные закупки прозрачными и минимизирует коррупцию.

Украина переходит к единым стандартам описания лекарств
Фото: Макс Левин

Вся информация о лекарственных средствах будет вноситься в Государственный реестр лекарственных средств по единым национальным стандартам, принятым на основе международных стандартов (ISO). Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства здравоохранения.

Это предусмотрено постановлением о внесении изменений в положение о Государственном реестре лекарственных средств, которое принял Кабмин.

Унификация данных, утвержденная постановлением, сделает региональные закупки прозрачными, минимизирует коррупционную составляющую и приблизит украинское законодательство к практике Европейского Союза.

Информация о лекарствах будет интегрироваться в систему "Прозорро". Она будет максимально детализирована и не будет допускать разных трактовок. Например, таблетированные формы препаратов будут указываться исключительно в количестве таблеток (не блистеров или упаковок, как это было раньше), а цена будет рассчитываться за одну таблетку. Это позволит избежать возможных манипуляций в тендерных условиях.

Нововведения гарантируют производителям равные условия, честную конкуренцию и возможность выхода на международные рынки, для больниц - четкие правила и минимизации ошибок при формировании закупок. В результате больницы смогут закупать больше лекарств за те же деньги.

Над адаптацией стандартов работали около года. Эти занимались специалисты Технического комитета "Информационные технологии", за нормативные документы отвечала команда Правового Альянса, техническая реализация - команды ИТ ГП "Прозорро" и ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины".

Напомним, в начале апреля 2019 года Минздрав заявил, что готовит к запуску проект, который обяжет производителей лекарств публиковать данные о клинических испытаниях препаратов.

Проект приказа содержит формы отчетов, инструкции по их заполнению и процедуру проведения проверки достоверности информации о результатах испытаний лекарственных средств. Отчеты о результатах исследований будут проверяться на достоверность в течение 30 дней.

Без публикации досье препарата с доказательствами эффективности и безопасности лекарства не смогут пройти регистрацию для продаж в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также