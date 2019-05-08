11 мая украинцы смогут бесплатно проверить здоровье десен

Это можно сделать более чем в 300 клиниках по всей Украине.

11 мая в Украине пройдет Европейский День здоровых десен. Каждый желающий сможет бесплатно проверить свои десна и пройти парадонтальный скрининг-тест. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

День здоровых десен - это мероприятие, направленное на максимальное привлечение внимания населения к заболеваниям пародонта (тканей, удерживающих зубы).

Ряд мероприятий, связанных с этим днем инициирован Европейской Федерацией пародонтологов вместе с поддержкой общественной организации "Украинская Академия Пародонтологии". Бесплатная диагностика десен будет проводиться более чем в 300 клиниках Украины.

Записаться на бесплатный прием можно по ссылке.

Напомним, 10 мая Украине состоится День диагностики меланомы. Каждый желающий сможет бесплатно проверить свои родинки в разных клиниках столицы и других городов. Какие именно клиники будут принимать посетителей бесплатно можно узнать по ссылке.