Минздрав подписал новые договоры с Crown Agents и ПРООН на закупку лекарств

Министерство здравоохранения подписало новые договоры с международными организациями Crown Agents и ПРООН на закупку лекарств и медицинских изделий за счет средств госбюджета 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В ближайшее время международные организации смогут объявить тендеры на закупку лекарств от взрослой онкологии и части орфанных заболеваний.

Минздрав уже пятый год подряд осуществляет закупки лекарств через международные организации. За это время, по его данным, удалось сэкономить до 40% бюджетных средств.

Обновленные условия договоров с организациями позволят контролировать сроки тендерных процедур и графики поставок, которые будут учитывать приоритетные потребности Украины в медикаментах и имеющихся остатков лекарств.

Со своей стороны международные организации будут предоставлять планы закупок по каждому отдельному препарату или медизделию. Благодаря этому Минздрав сможет планировать ожидаемую дату поставки, а также контролировать весь процесс закупок.

Минздрав сможет на практике наблюдать за процедурами тендеров международных организаций.

Также вводится постоянный мониторинг цен каждой закупки медикаментов по сравнению с ценами аналогичных позиций внутреннем рынке на ProZorro и со стоимостью закупки прошлого года.

Всего в этом году закупки лекарств и медпрепаратов будут осуществляться по 40 направлениям, общей стоимостью около 6,575 млрд гривен.

Отмечается, что впервые за последние годы в 2019 году Минздрав планирует обеспечить направление онкологии на 100%. Это стало возможным благодаря сэкономленным государственным средствам и эффективным международным закупкам: дополнительно закупили лекарств на сумму 900 млн гривен.

Напомним, 25 апреля 2019 года на Prozorro заработал государственный интернет-магазин в тестовом режиме. Весь процесс закупок будет похож на заказы через Amazon. У заказчика будет возможность просмотреть ценовые предложения и выбрать нужный товар.

Отмечено, что электронные каталоги будут распространяться только на закупки до 200 000 гривен.