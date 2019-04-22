Профильные эксперты высказались за продолжение медреформы

Президент должен не только продолжить курс реформы, а и усилить ее.

После смены президента Украины реформирование сферы здравоохранения должно быть продолжено, но с изменением в отдельных положениях. Об этом заявили профильные эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

В Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) считают, что во время президентства Владимира Зеленского должны быть продолжены все начатые изменения в рамках в рамках медреформы. "Безусловно, нужно продолжать начатую медреформу. АПАУ выступает за то, чтобы все начатые процессы в рамках медреформы продолжила новая власть. Надеемся, что так и будет", - сказали в ассоциации.

Вместе с тем, глава общественной организации "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов уверен, что новому правительству нужно пересмотреть медреформу и совместно с представителями профессионального сообщества разработать госпрограмму развития системы здравоохранения, которая была бы "пациентоориентированной".

"При этом необходимо прописать жесткую модель контроля ее воплощения и зону ответственности каждого гражданина (чиновника) за успешностью ее воплощения или наоборот", - сказал он.

Климов также считает, что "фундаментом существования национальной системы здравоохранения является утвержденная правительством национальная политика обеспечения лекарственными средствами".

"Реформа системы здравоохранения должна предусматривать всю цепь отрасли, учитывать роль собственного производителя лекарственных средств, создавать мотивационные факторы в отрасли, а не воплощать реформы за счет грантов, не создавать "закрытый клуб экспертов", имеющих доступ к формированию правил в интересах узкого круга заинтересованных лиц", - отметил он.

Глава правления общественной организации "Ассоциация частных медучреждений Украины" Дмитрий Левченко отметил, что не существует "магического способа сделать украинскую систему здравоохранения современной, качественной и достаточной не проведя реформ".

"Другого пути не существует. Все цивилизованные страны прошли его тем или иным способом. Президент не только должен продолжить курс этой реформы но и усилить его!" - сказал эксперт.

По его мнению, "команда, которая сейчас работает в Минздраве и НСЗУ, способна реализовать эту стратегически важную для Украины реформу".

Обсуждения экспертов связаны с тем, что Владимир Зеленский отказался признать медицинскую реформу успешной на дебатах, проведенных 19 апреля на НСК "Олимпийский".

"Если лекарств качественных нет, если цен доступных на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет - какая это нафиг реформа?" - заявил кандидат в президенты.

Эти слова прокомментировала и министр здравоохранения Ульяна Супрун: "Не знаю, выиграет ли Зеленский выборы. Но он точно не остановит медицинскую реформу".

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 - ключевой в реформе здравоохранения. Он вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом".

14 ноября 2017 года был принят еще один законопроект из этого пакета - №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Согласно документу, для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности предлагается установить систему стимулов, в частности обеспечение работников жильем и служебным транспортом, возможностями для получения образования и повышения квалификации, созданием благоприятных условий труда, в том числе развитой материально-технической базой для медицинского обслуживания