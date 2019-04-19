Минздрав объявил об отправке в регионы 15 тыс. доз вакцины против бешенства

Украина закупила более 93 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства. Первая партия - 15 тыс. доз уже прибыла на склад и готовится к отправке в регионы. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Вакцины для профилактики бешенства первыми получат Львовская и Тернопольская области - 956 и 375 доз соответственно. С начала следующей недели вакцину отправят во все области страны.

Антирабическая вакцина, предназначенная для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплена и доставлена агентством Crown Agents за Гос. средства.

Самое большое количество вакцины получит Киевская – 1 199, Днепропетровская – 1 156 и Донецкая области – 1 120 доз.

Эта вакцина французского производства, она имеет все необходимые спецификации в регистрационном удостоверении страны-импортера.

Срок годности доставленных вакцин для профилактики бешенства - 30 апреля 2021. Избранные поставщики жестко контролировали выполнение всех необходимых условий по транспортировке вакцин и обеспечили поставку вакцин с максимально возможным сроком годности.

В целом Crown Agents приобрели для Минздрава 93 081 вакцин для профилактики бешенства за средства госбюджета. Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года.

Напомним, что бешенство - это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему. Источником вируса бешенства являются различные хищные и домашние животные. Вирус передается от больных животных через укус, слюну или слизистые оболочки, особенно если есть микротравмы.

Поэтому антирабическую вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными на бешенство или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации.