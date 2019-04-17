В больнице Черкасс остаются 15 детей, постадавших от отравления

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что из больницы выписали 23 школьников, пострадавших во время массового отравления детей в школе в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По состоянию на утро среды, 17 апреля, 15 школьников продолжают лечиться в Черкасской областной детской больнице. Их состояние медики оценивают как легкое.

Напомним, в понедельник в результате распыления слезоточивого газа в черкасской школе пострадали 75 детей. Вчера из-за распыления перцового баллончика в классе госпитализированы 10 школьников в Одессе.