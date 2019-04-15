В Черкассах 75 учеников местной школы отравились неизвестным веществом, 38 детей госпитализированы в областную больницу.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Состояние детей разное, но угрозы для их жизни нет.

"75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом... 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный сайт "ПроЧерк" со ссылкой на директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергея Воронова, слезоточивый газ из баллончиков, очевидно, распылили ученики.

"Директор гимназии Сергей Саенко сообщил, что газ был распылен в гардеробе школы. У детей вдруг начались симптомы раздражения горла. На место вызвали врачей, которые оказывали детям помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время помещение школы проветрили, обучение в гимназии продолжается.

Напомним, ранее в школе Северодонецка парами растворителя отравились 14 детей.