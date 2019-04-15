Порошенко уволил Семочко
Порошенко уволил Семочко
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Появились новые билборды с Порошенко
Появились новые билборды с Порошенко
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Порошенко выступил в роли Голобородько
Порошенко выступил в роли Голобородько
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черкассах 75 школьников пострадали после распыления слезоточивого газа

37 детей получили медпомощь амбулаторно, а 38 учеников - госпитализированы.

В Черкассах 75 школьников пострадали после распыления слезоточивого газа
Фото: procherk.info

В Черкассах 75 учеников местной школы отравились неизвестным веществом, 38 детей госпитализированы в областную больницу.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Состояние детей разное, но угрозы для их жизни нет.

"75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом...  37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный сайт "ПроЧерк" со ссылкой на директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергея Воронова, слезоточивый газ из баллончиков, очевидно, распылили ученики.

"Директор гимназии Сергей Саенко сообщил, что газ был распылен в гардеробе школы. У детей вдруг начались симптомы раздражения горла. На место вызвали врачей, которые оказывали детям помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время помещение школы проветрили, обучение в гимназии продолжается.

Напомним, ранее в школе Северодонецка парами растворителя отравились 14 детей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также